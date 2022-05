Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Pedelec aus Garage gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (17.05.2022, 15.00 Uhr) und Mittwoch (18.05.2022, 05.30 Uhr) ein schwarzes Pedelec der Marke BH aus einer Garage in Oelde gestohlen.

Der oder die Täter haben sich Zutritt zu der Garage an der Wagnerstraße verschafft und das verschlossene Pedelec gestohlen.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung oder Fahrzeugen geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell