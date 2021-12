Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Planenschlitzer unterwegs

Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am Samstag riefen mehrere LKW-Fahrer die Polizei um Hilfe. Vermutlich hatten Unbekannte in der Zeit von 02.00 Uhr bis 04.30 Uhr an mindestens 14 LKW die Planen aufgeschlitzt.

Die Täter waren in die LKW, bzw. die Anhänger eingedrungen und hatten in einigen Fällen auch Kartons der Ladung aufgerissen.

Augenscheinlich ist nichts entwendet worden. Da es sich jedoch überwiegend um ausländische Fahrer handelte, die kein deutsch sprachen, war die Verständigung für die eingesetzten Polizisten sehr schwierig.

Die Täter flüchteten unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

