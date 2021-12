Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Erneut ein Lexus gestohlen

Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am Freitag bemerkte ein Mitarbeiter eines Moerser Autohauses an der Straße Am Schürmannshütt den Diebstahl eines schwarzen Pkw Lexus NX 300 H.

Der Pkw war aktuell nicht zugelassen und stand zuvor im frei zugänglichen Außengelände.

Man geht derzeit davon aus, dass sich die Tat bereits Anfang der Woche, von Montag auf Dienstag ereignet hat. Zu dieser Zeit wurde bereits ein anderer Pkw Lexus entwendet. (Wir berichteten, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5099731)

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell