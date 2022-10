Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: 8:48 Uhr - Kehl

Kehl (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in einen provisorischen Kindergarten in der Vogesenallee übernimmt der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Kehl die Arbeit am Tatort.

*wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell