Obersasbach (ots) - Ein zu lauter Fernseher brachte am frühen Dienstagmorgen Anwohner in der Fichtenstraße um den Schlaf. Die einschreitenden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ermahnten den nächtlichen Unruhestifter gegen 1.30 Uhr und sorgten so für Stille. *ya Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

