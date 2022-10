POL-OG: Rastatt, Förch - Lkw-Unfall

Achern (ots) - Eine Seniorin wurde am Freitag Opfer von Schockanrufen. Die Betrüger am anderen Ende der Telefonleitung täuschten eine Notsituation ihres Sohnes vor. So könnte dessen Gefängnisstrafe nur durch die Begleichung einer Kaution in Höhe von 10.000 Euro verhindert werden. Durch diese verbreitete Vorgehensweise ergaunerten die Betrüger letztlich den geforderten Bargeldbetrag. Die Polizei rät: - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich ...

