Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Schockanruf

Achern (ots)

Eine Seniorin wurde am Freitag Opfer von Schockanrufen. Die Betrüger am anderen Ende der Telefonleitung täuschten eine Notsituation ihres Sohnes vor. So könnte dessen Gefängnisstrafe nur durch die Begleichung einer Kaution in Höhe von 10.000 Euro verhindert werden. Durch diese verbreitete Vorgehensweise ergaunerten die Betrüger letztlich den geforderten Bargeldbetrag.

Die Polizei rät:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell