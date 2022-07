POL-GÖ: (282/2022) Unfallflucht an der K 21 nahe Klein Lengden - Radfahrer stürzt bei Ausweichmanöver, unbekannter Autofahrer fährt einfach weiter

Göttingen (ots) - Göttingen, Kiessee, Fuß-/Radweg zwischen Sandweg und Wehr an der Leine, Höhe Kleingartenverein "Am Wehr e.V." Mittwoch, 6. Juli 2022, gegen 23.10 Uhr GÖTTINGEN (jk) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (06.07.22) am Göttinger Kiessee eine Joggerin attackiert. Bei dem Übergriff wurde ...

mehr