Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (279/2022) Streit beim Gassi gehen - Unbekannter beschimpft Radfahrerin bei Bovenden. Polizei sucht Zeugen.

Göttingen (ots)

BOVENDEN (as) - Am Donnerstagmorgen (07.07.22) kam es auf dem Helleweg in Bovenden (Landkreis Göttingen) zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 45-Jährigen Radfahrerin und einem bislang unbekannten Mann.

Die Radfahrerin befand sich gegen 07.30 Uhr auf dem Helleweg in Richtung Göttingen, als sie am Ortsausgang von Bovenden auf einen etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann zukam, dessen kleiner bis mittelgroßer Hund der Frau unangeleint vor das Fahrrad lief und sie diesem ausweichen musste.

Als die Frau den Mann höflich auf die bestehende Leinenpflicht hinwies und ihn bat, seinen Golden-Retriever ähnlichen Hund mit längerem, weiß-goldenen Fell anzuleinen, fing dieser an die 45-Jährige zu beleidigen und baute sich in bedrohlicher Weise vor ihr auf. Die Frau wich daraufhin zurück und verständigte die Polizei, während sie dem Mann mit seinem Hund in Richtung Wurzelbruchweg folgte. Hier verlor sie den Mann schließlich aus den Augen.

Der etwa 45 bis 50-jährige Mann war ca. 170 bis 180cm groß, hatte eine schlanke Statur, kurze dunkle Haare, helle Haut und trug eine auffällige blaue Kunststoffbrille. Insgesamt wurde er als "normaler" Familienvater eingeschätzt.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Mann und erbittet sachdienliche Hinweise unter Telefon 0551/491-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell