POL-GÖ: (276/2022) Gegen Absicherungs-Anhänger geprallt - VW-Fahrer bei Unfall auf der Autobahn 7 bei Göttingen leicht verletzt

Göttingen (ots) - BAD LAUTERBERG (as) - In der Zeit vom 27.06. bis 02.07.2022 ereignete sich ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr an einem geparkten Pkw in der Berliner Straße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen). Unbekannte lösten dort in diesem Zeitraum von einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Ford insgesamt drei Radmuttern von einem ...

