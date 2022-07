Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (273/2022) "Schockanruf": Volksbankmitarbeiterin verhindert Geldübergabe

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (as) - Einer aufmerksamen Mitarbeiterin der Volksbank Duderstadt hat es ein 87-jähriger Göttinger zu verdanken, dass er am vergangenen Dienstag (28.06.22) nicht Opfer einer Bande von sogenannten "Schockanrufern" wurde.

Der Senior erhielt zunächst gegen 14:00 Uhr einen Anruf seiner angeblichen "Enkelin aus Berlin", die ihm laut weinend mitteilte einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem ein Mensch zu Tode kam. Nachdem das Gespräch daraufhin an einen angeblichen "Polizisten" weitergegeben wurde, sollte der Senior eine "Kaution" in Höhe von 25.000 Euro zahlen, da seine Enkelin anderenfalls in "U-Haft" gehen müsse.

Der 87-Jährige schenkte der Gesichte zunächst Glauben und machte sich auf den Weg, da er das Geld zunächst von seinem Konto abheben musste. Auf Verlangen übermittelte er den Betrügern seine Handynummer, damit ihn diese von unterwegs kontaktieren und ihn somit dauerhaft am Telefon binden konnten. Das Gespräch wurde fortan aufrechterhalten.

Da er bei seiner naheliegenden Bank lediglich einen Bruchteil des geforderten Betrages ausgezahlt bekam, wurde er durch die Betrüger dazu aufgefordert, zur Volksbank-Hauptgeschäftsstelle nach Duderstadt zu fahren, um dort das restliche Geld abzuheben. Dort könne er das Geld dann beim dortigen Amtsgericht abgeben.

Die 40-jährige Volksbankmitarbeiterin in Duderstadt erkannte sofort die Masche des Betrugs und rief die Beamten des Polizeikommissariats Duderstadt hinzu, während sie den Senior beruhigte und den erfolgten "Schockanruf" versuchte zu erklären. Die Betrüger blieben unverändert in der Leitung des 87-Jährigen. Erst als die Polizeibeamten in der Filiale eintrafen, wurde das Gespräch beendet.

Die Polizei in Duderstadt hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Obwohl regelmäßig davor gewarnt wird, sich bei solchen Anrufen immer erst einmal mit den angeblich unfallverursachenden Kindern oder Enkelkindern in Verbindung zu setzen, fallen besonders ältere Menschen regelmäßig auf die Masche herein. Deshalb noch einmal der dringende Rat der Polizei: "Rufen Sie ihre Kinder oder Enkelkinder an, die angeblich einen Unfall verursacht haben sollen, oder teilen Sie den Sachverhalt der richtigen Polizei vor Ort mit und fragen nach, ob es einen solchen Vorfall wirklich gegeben hat.

In diesem Zusammenhang sei hier ganz deutlich angemerkt: Es gibt in der deutschen Strafprozessordnung KEINE Kaution!

Ein großes Lob der Polizei gilt natürlich in diesem Fall auch der Volksbank Duderstadt, deren Mitarbeiterin genau richtig handelte und den Kunden vor einem großen finanziellen Verlust bewahrte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell