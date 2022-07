Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (280/2022) Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz in Dransfeld - Polizei sucht Zeugen und silberfarbenen VW Golf

Göttingen (ots)

Dransfeld, Wolfshof

Donnerstag, 7. Juli 2022, zwischen 12.20 und 12.40 Uhr

DRANSFELD (jk) - Vermutlich beim Rückwärtsausparken ist ein unbekannter Autofahrer (oder eine Autofahrerin) am Donnerstagmittag (07.07.22) auf dem Parkplatz des Dransfelder Rewe-Marktes gegen einen abgestellten Ford Focus gestoßen und anschließend geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12.20 und 12.40 Uhr. Bei der Kollision entstand an dem Ford ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro, so erste Schätzungen. Auch das verursachende Auto hat die Kollision offenbar nicht unbeschadet überstanden. Aufgrund von an der Unfallstelle vorgefundenen Fahrzeugteilen, dürfte es sich bei diesem um einen silberfarbenen VW Golf 5 handeln. Der PKW muss u. a. am linken vorderen Stoßfänger beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dransfeld unter der 05502/999 79-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell