Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.09.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Abbiegen

Um 22:38 Uhr befuhr gestern Abend eine 78-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die Straße "Am Mühlgraben" in Eschwege und beabsichtigte nach links in die Brückenstraße abzubiegen. Dabei bog sie offenbar in einem zu engen Bogen ab, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam, der im dortigen Einmündungsbereich stand und nach rechts in Richtung Schloßplatz abbiegen wollte. Dieser wurde von einem 28-Jährigen aus Geismar gefahren. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Wildunfälle

Um 22:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 42-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal die K 49 zwischen Albungen und Hitzerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw erfasst und tödlich verletzt wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Mit einem Wildschwein kollidierte vergangene Nacht ein 64-Jähriger aus Waldkappel, der mit einem Sprinter auf der L 3334 zwischen Waldkappel und Bischhausen unterwegs war. Das Wildschwein überlebte den Zusammenstoß nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Raub

Wegen Raub zum Nachteil eines 12-Jährigen aus Eschwege ermittelt die Eschweger Polizei. Der 12-Jährige hielt sich gestern am späten Nachmittag in der Eschweger Innenstadt auf. Dort traf er auf eine Gruppe Jugendlicher mit denen er sich in das Parkhaus am Hospitalplatz begab. Im Parkhaus kam es dann gegen 17:40 Uhr zu Übergriffen durch die noch unbekannten Jugendlichen. Der 12-Jährige flüchtete wurde aber eingeholt und zu Boden geworfen. Ihm wurde dann ein Beutel mit 60 Euro abgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Personen im jugendlichen Alter (14 - 15 Jahre) mit ausländischem Aussehen. Der 12-Jährige erlitt durch die Tat noch eine Prellung. Hinweise: 05651/9250.

Häusliche Gewalt

Am gestrigen Abend, um 20:50 Uhr, wurde die Polizei in Eschwege alarmiert, nachdem es auf dem Gelände des Freizeitzentrums in Grebendorf zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar aus Voerde kam. Im Zuge der zunächst verbalen Streitereien zerrte und schubste der 36-Jährige seine Ehefrau, die dadurch leicht verletzt wurde. Gegen den 36-Jährigen wurde durch die Beamten der Polizeistation Eschwege ein Annäherungs- und Kontaktverbot ausgesprochen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Dachs kollidierte gestern Abend, um 21:40 Uhr, ein 21-Jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau der die L 3241 vom Meißner-Plateau kommend in Richtung Velmeden fuhr. Der Dachs überlebte den Aufprall nicht, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 04.09.22, 16:00 Uhr und dem 05.09.22, 11:00 Uhr in Walburg. In diesem Zeitraum befuhr ein Lkw die Straße "Kirchlehnchen", wo der Lkw aufgrund seiner Fahrzeuggröße in einer Linkskurve auf den Gehweg geriet und einen dort aufgestellten Stromkasten beschädigte. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall zwischen Pkw und E-Scooter

Um 17:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 64-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Klein-Lkw die Südbahnhofstraße in Witzenhausen und beabsichtigte in die Straße "Am Eschenbornrasen" einzubiegen. Dabei übersah er den aus dieser Straße kommenden E-Scooter, der von einem 36-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Der 36-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit Verdacht auf eine Fraktur in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell