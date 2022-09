Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.09.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Zwischen dem 02.09.22, 15:30 Uhr und dem 04.09.22, 18:40 Uhr ereignete sich in der Beethovenstraße in Eschwege. In diesem Zeitraum wurde ein dort geparkter Pkw Opel im vorderen linken Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 05:33 Uhr kollidierte heute früh ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Treffurt mit einem Reh, das die B 250 kurz nach der Landesgrenze in der Gemarkung der Feldmühle (Heldra) überquerte. Das Reh lief anschließend weiter. Am Pkw entstand Sachschaden. Kurz darauf (05:54 Uhr) kam es zu einem weiteren Unfall mit einem Reh, das die L 3245 in der Gemarkung von Weißenborn überquerte. Das Tier wurde dabei von dem Pkw eines 58-Jährigen aus Treffurt erfasst, lief aber anschließend weiter. Am Pkw entstand Sachschaden.

Diebstahl von Metall

Zwischen dem 02.09.22, 20:30 Uhr und dem 03.09.22, 09:00 Uhr ereignete sich im Höhenweg in Grebendorf der Diebstahl von mehreren metallenen Gegenständen (Schrott). Von einem eingefriedeten Grundstück wurden durch unbekannte Täter zwei weiße Radiatoren, zwei Eisenstangen und ein messingfarbenes Tischuntergestell entwendet. Hierzu wurde ein Schiebetor aufgeschoben, um den Diebstahl durchführen zu können. Schaden: 25 Euro. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Einfahren

Um 20:00 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 46-Jähriger aus Kassel mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände in Hessisch Lichtenau auf die Leipziger Straße (B 7) in Richtung Kassel einzufahren. Dabei übersah er den herannahenden Pkw, der von einer 57-Jährigen aus Vellmar gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 57-Jährige leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell