POL-ESW: Diebstahl mehrerer Geldbörsen

Eschwege (ots)

Am vergangenen Samstag, 03.09.22 wurde einer 89-Jährigen aus Eschwege die Geldbörse im Herkules-Markt in Eschwege gestohlen. Zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde ihr das Portmonee während des Einkaufs aus dem mitgeführten Rollator entwendet. Neben persönlichen Dokumenten und Bankkarte befanden sich noch ca. 40 EUR im Portmonee.

Mit gestohlener Karte Geld abgehoben

Bereits um 10:30 Uhr wurde am Samstagvormittag ein Geldbörsendiebstahl aus dem Lidl-Markt in Eschwege gemeldet. Dort wurde eine 60-Jährigen aus Thüringen Opfer von Dieben, die ihr während des Einkaufs das Portmonee entwendeten. Der Schaden wird mit 450 EUR angegeben. Mit der im Portmonee aufgefundenen Scheckkarte der 60-Jährigen wurden in der Folge mehrere Bargeldabhebungen an einem Geldautomaten der Sparkasse in der Taschengasse in Niederhone durchgeführt. Innerhalb weniger Minuten wurden zwischen 11:01 Uhr und 11:15 Uhr insgesamt vier Abhebungen vollzogen. Der Schaden beläuft sich dabei auf weitere 1.400 EUR.

Weiterer Diebstahl bereits am Freitag

Bereits am 02.09.22 wurde einer 35-Jährige aus der Gemeinde Wehretal das Portmonee gestohlen. Die Geschädigte hielt sich zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr im Geschäft "Tedi" am Stad in Eschwege auf. Die Geschädigte hatte einen Kinderwagen mit, an dem auch eine Wickeltasche hing. In einem unbeaufsichtigten kurzen Moment wurde ihr das Portmonee aus der Wickeltasche gestohlen. Neben Bargeld befanden sich noch verschiedene Ausweise und Bankkarten in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 700 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

