PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Auto-Dieb rast durch Limburg und wird festgenommen+++Einbrecher in Limburg+++Motorradfahrer bei Unfall in Brechen verletzt+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Auto-Dieb rast durch Limburg und wird festgenommen, Limburg, Grabenstraße, Mittwoch, 06.07.2022, 22:35 Uhr bis Donnerstag, 07.07.2022, 00:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag raste ein Auto-Dieb mit einem Porsche durch Limburg und fuhr fast zwei Männer um, er wurde später festgenommen. Die Polizei wurde gegen 22:35 Uhr zur Ste.-Foy-Straße gerufen, da dort zwischen dem Arbeitsamt und dem Gericht ein viel zu schnell fahrender Porsche fast zwei Männer überfahren hatte. Die beiden Männer hatten sich durch einen Sprung zur Seite vor dem Auto retten können und wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei fahndete nach dem weißen Porsche Cayenne und informierte auch die umliegenden Dienststellen und die Bundespolizei. Gegen 00:45 Uhr entdeckte eine Streife der Bundespolizei den gesuchten Wagen am Bahnhof Limburg, verfolgte diesen bis in die Grabenstraße und hielt dort den 17-jährigen Fahrer an. Am Porsche befanden sich gestohlene Kennzeichen aus Frankfurt. Der 17-Jährige hatte keinen Führerschein und seinem Bruder das noch nicht zugelassene Auto mit den Originalschlüsseln entwendet. Der Dieb wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach Identitätsfeststellung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige an seinen Vater übergeben. Den Porsche händigte die Polizei nach Eigentumsnachweis an den rechtmäßigen Besitzer aus. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

2. Einbrecher in Limburg,

Limburg, Im Ansper, Dienstag, 05.07.2022, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 06.07.2022, 09:30 Uhr

(wie) Einbrecher haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Limburg Beute gemacht. Unbekannte Täter hatte sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Ansper" verschafft. Im Keller öffneten sie gewaltsam mehrere Räume und entwendeten Gegenstände wie Werkzeuge und ein Fahrrad. Der Wert der Beute und der Sachschaden summieren sich auf circa 1.000 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

3. Motorradfahrer bei Unfall in Brechen verletzt, Brechen, Landesstraße 3021, Mittwoch, 06.07.2022, 15:50 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Oberbrechen ein Motorradfahrer verletzt. Der 29-Jährige war mit einer Harley-Davidson auf der B 8 unterwegs und wollte in Oberbrechen auf die L 3021 in Richtung Weyer abbiegen. Hierbei musste er sein Motorrad abbremsen, um ein vorfahrtsberechtigtes Auto passieren zu lassen. Dies bemerkte eine nachfolgende 21-Jährige in einem Opel zu spät und fuhr gegen das Motorrad. Hierdurch kam der 29-Jährige mit seinem Zweirad zu Fall. Bei dem Sturz wurde der Motorradfahrer verletzt. Der Sachschaden wird auf 4.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell