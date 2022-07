PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Graffiti-Sprayer festgenommen+++Gefährliche Flucht vor Polizeikontrolle+++Mann in Limburg von drei Jugendlichen verprügelt+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Graffiti-Sprayer festgenommen,

Limburg, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 06.07.2022, 02:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahm die Polizei einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat fest. Eine Streife der Limburger Polizei befuhr gegen 02:00 Uhr die Wiesbadner Straße. An der Zufahrt zum Schützenverein endeckten die Beamten zwei Männer, die gerade eine Mauer mit Graffiti besprühten. Die Sprayer ergriffen beim Erkennen des Streifenwagens die Flucht. Ein 44-Jähriger konnte eingeholt und festgenommen werden. In dessen Rucksack befanden sich noch acht Farbspraydosen. Nach einer Identitätsfeststellung an dem, in der Nähe abgestellten, Auto des Festgenommenen wurde dieser wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Sachschaden an der Mauer wird auf 5.000 EUR geschätzt.

2. Gefährliche Flucht vor Polizeikontrolle, Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 05.07.2022, 09:40 Uhr

(wie) In Weilburg flüchtete ein Mann mit einem Auto vor einer Polizeikontrolle und gefährdete und schädigte andere dabei. Einer Streife der Weilburger Polizei fiel auf der Frankfurter Straße ein grauer Mitsubishi auf, der von einem polizeibekannten 32-Jährigen gesteuert wurde. Da den Beamten bekannt war, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sollte der Mitsubishi angehalten werden. Der 32-Jährige ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei. Die Flucht ging durch Weilburg, Löhnberg, über die B 49 und wieder durch mehrere Ortsteile von Löhnberg. Der Flüchtende fuhr anderen extrem nah auf, überholte rechts, nahm einem Auto in Barig-Selbenhausen die Vorfahrt und nötigte andere auszuweichen. Deshalb wurde die Verfolgung schließlich in Mengerskirchen abgebrochen, um keine Menschen zu gefährden. Die Identität des 32-Jährigen steht fest, er wird sich nun nicht nur wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Unfallflucht verantworten müssen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Kontaktaufnahme von Personen, die sich durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet gefühlt haben.

3. Fahrrad in Limburg gestohlen,

Limburg, Josefstraße, Samstag, 02.07.2022, 17:00 Uhr bis Sonntag, 03.07.2022, 09:00 Uhr

(wie) Am Wochenende wurde in Limburg ein angeschlossenes Fahrrad entwendet. Eine 64-Jähriger hatte sein dunkelgraues Trekkingrad der Marke "Platinum" in der Josefstraße abgestellt und an ein Geländer gekettet. Als er am Sonntagvormittag wieder zu dem Abstellort kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter das Spiralschloss geknackt und das Rad anschließend entwendet hatten. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

4. Mann in Limburg von drei Jugendlichen verprügelt, Limburg, Diezer Straße, Dienstag, 05.07.2022, 14:00 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag wurde ein Mann in Limburg von drei Jugendlichen verprügelt. Ein Zeuge informierte gegen 14:00 Uhr die Polizei, dass er aus seinem Fenster beobachten konnte wie in einem Hinterhof in der Diezer Straße ein Mann zusammengeschlagen worden sei. Offenbar hatten drei Jugendliche einen 44-Jährigen nach einer Auseinandersetzung abgepasst und dann in dem Hinterhof gegen Kopf und Oberkörper geschlagen und getreten. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß. Der 44-Jährige wurde bei der Attacke verletzt und wurde zunächst zur Polizeidienststelle und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete nach den Tätern, konnte diese aber nicht mehr antreffen. Sie wurden als circa 16 Jahre alt, 170 bis 182 cm groß und von "arabischem Aussehen" beschrieben. Der größte Täter soll lockige Haare mit rasierten Seiten und ein helles Oberteil getragen haben. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

5. Feuer auf Feld bei Schwickershausen, Bad Camberg-Schwickershausen, Weilstraße, Dienstag, 05.07.2022, 14:10 Uhr

(wie) Bei Schwickershausen geriet am Dienstagnachmittag ein Feld nach Mäharbeiten in Brand. Eine Streife der Limburger Polizei entdeckte einen Feldbrand in der Gemarkung Schwickershausen. Zeitgleich wurde die Feuerwehr von den Landwirten informiert. Der Besitzer des Felds dämmte die Ausbreitung des Feuers bis zum Eintreffen der Feuerwehr ein, indem er Teile des Felds umpflügte. Das Feuer umfasste bereits die Fläche eines Fußballfeldes. Die Feuerwehr löschte das Feld und stellte sicher, dass es zu keiner Neuentflammung kam. Bei der Befragung des Landwirts bemerkte die Feuerwehr, dass der Mähdrescher auf dem Nebenfeld Feuer gefangen hatte. Auch diesen Brand löschte die Feuerwehr schnell ab, sodass es zu keinem schwerwiegenden Schaden an dem landwirtschaftlichen Gerät kam. Die Polizei vermutet einen Defekt an dem Mähdrescher, der auch zuvor das abgebrannte Feld bearbeitet hatte. Das Stroh auf den Feldern ist so trocken, dass der kleinste Funke ein Feuer verursachen kann. Eine strafbare Handlung wird ausgeschlossen. Der Sachschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt.

6. Zwei Verletzte bei Unfall bei Waldbrunn, Waldbrunn, Landesstraße 3109, Dienstag, 05.07.2022, 10:50 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem LKW bei Waldbrunn wurden am Dienstag zwei Menschen verletzt. Eine 57-Jährige befuhr mit einem Renault die L 3109 von Neunkirchen in Richtung Merenberg. Nach Angaben einer Zeugin geriet die Frau in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Sattelzug eines 60-Jährigen zusammen. Dieser wich noch nach rechts aus und geriet so in den Grünstreifen, wo ein Feldweg ein Umkippen des Sattelzuges verhinderte. Die 57-Jährige und ihre 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 16.000 EUR geschätzt.

