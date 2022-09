Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall zwischen Pkw und Lkw

Eschwege (ots)

Um 10:40 Uhr wird ein Verkehrsunfall auf der B 451 zwischen den Ortschaften Hundelshausen und Trubenhausen gemeldet. In diesem Streckenabschnitt kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Pkws verletzt und nach Erstbehandlung am Unfallort mittels Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind, musste die Bundesstraße für die Abschleppung zeitweise voll gesperrt werden. Diese dauerte von 11:22 Uhr bis 11:50 Uhr an.

Zum Unfallhergang gibt es widersprüchliche Angaben:

Demnach fuhr ein 63-Jähriger aus Kassel mit einem Lkw die B 451 von Trubenhausen in Richtung Hundelshausen und beabsichtigte nach links in einen Feldweg abzubiegen. Ihm entgegen kam eine 23-Jährige aus Großalmerode, die mit ihrem Pkw in Richtung Trubenhausen fuhr. Nach dem Abbiegen des Lkws ragte dieser aufgrund der Fahrzeuglänge mit dem Heckbereich noch in den Fahrstreifen der Bundesstraße hinein. Dies bemerkte die Pkw-Fahrerin zu spät und fuhr dadurch in die hintere rechte Fahrzeugseite des Lkws hinein.

Dem entgegen erklärt die 23-Jährige, dass sie in Richtung Trubenhausen gefahren sei, als ein entgegenkommender Lkw nach links in einen Feldweg abbog und dabei ihren entgegenkommenden Pkw übersah, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Sachschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell