POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 29.07.-31.07.2022

Jever

Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr Zeit: 29.07.2022, 13:00 Uhr Ort: 26441 Jever, Dorfstraße

Am 29.07.2022, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Dorfstraße in 26441 Jever, zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrradfahrer war alleinbeteiligt gestürzt. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrradfahrers festgestellt werden. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet, dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Brand eines leerstehenden Firmengebäudes Zeit: 29.07.2022, 17:05 Uhr Ort: 26441 Jever, Lohne

Am Freitag den 29.07.2022, um 17:20 Uhr, wurde ein Gebäudebrand auf dem Gelände der Firma Kückens GmbH gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es im Dachstuhl eines seit Jahren leerstehenden Firmengebäudes zu einem Brand gekommen war. Der Brand kann durch die Freiwillige Feuerwehren Jever und Cleverns gelöscht werden. Der Dachstuhl des Gebäudes musste kontrolliert zum Einsturz gebracht werden. Durch die Feuerwehr kann ausgeschlossen werden, dass sich Personen im Brandobjekt befunden haben. Nachbarhäuser waren zu keinem Zeitpunkt konkret gefährdet. Eine Schadenshöhe kann zurzeit nicht benannt werden. Aussagen zur Brandursache können bislang nicht getätigt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Straße Lohne in Jever ist bis auf weiteres durch den Baubetriebshof Jever gesperrt worden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeit: 29.07.2022, 06:45 Uhr Ort: 26441 Jever, Rösterföhr

Am 29.07.2022, gegen 06:45 Uhr, kam es in Jever, in der Straße Rösterföhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher schrammt mit seinem Kraftfahrzeug an der Unterseite eines Erkers entlang und überfährt einen massiven Steinpoller, der dabei teilentsockelt wird. Anschließend entfernt er sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zur Aufklärung der näheren Umstände bittet die Polizei um Zeugenhinweise und daher darum, dass sich Zeugen mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung setzen.

