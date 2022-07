POL-WHV: Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven 29. - 31-07.22

Wilhelmshaven (ots) - Bockhorn. Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Bockhorn mit einem Pedelec den Radweg an der B437 in Richtung Bockhorn. An der Einmündung Vareler Straße bog ein PKW von der B437 nach links ab und übersah dabei den querenden 28-Jährigen auf seinem Pedelec. Hier kam es zu einem Zusammenstoß, durch den der 28-Jährige stürzte ...

mehr