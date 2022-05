Polizei Mettmann

POL-ME: 16-Jähriger von Jugendgruppe angegriffen - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2205079

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 11. Mai 2022, wurde ein 16-Jähriger an der Straße Am Stadion von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt. Dank einer couragierten Zeugin ließen die Tatverdächtigen von dem Ratinger ab und flohen. Der 16-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 14:30 Uhr hielt sich ein 16-Jähriger auf dem Gehweg der Straße "Zum Stadion" auf, als er - nach eigenen Angaben - plötzlich grundlos von einer circa fünfköpfigen Jugendgruppe von hinten angegriffen wurde. Einer der Jugendlichen schlug ihm so stark gegen den Kopf, dass er zu Boden fiel. Anschließend trat die Gruppe nach ihm und verletzte ihn hierbei. Erst als eine zufällig mit einem Auto vorbeifahrende Passantin couragiert die Gruppe lautstark aufforderte, von dem am Boden liegenden 16-Jährigen abzulassen, floh diese unerkannt in unbekannte Richtung.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte den Jungen in ein Krankenhaus, welches er nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen konnte.

Die flüchtigen Tatverdächtigen konnten trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Eine Augenzeugin konnte die Jugendlichen als circa 15-16 Jahre alt und mit einem südländischen Erscheinungsbild beschreiben. Einer der Tatverdächtigen soll sehr korpulent gewesen sein. Alle sollen schwarze Kapuzenpullover und Sonnenbrillen getragen haben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Tathergangs sowie des Tatmotivs übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell