POL-ME: Toyota Yaris in Haan gestohlen - Haan - 2205080

Zwischen Dienstagmorgen (10. Mai 2022) und Mittwoch (11. Mai 2022) am frühen Nachmittag ist in Haan ein grauer Toyota Yaris gestohlen worden. Der Halter des Fahrzeugs hatte den Wagen am rechten Straßenrand der Moltkestraße zwischen den Hausnummern 15a und 15 abgeschlossen und abgestellt.

Der knapp 15 Jahre alte Toyota mit dem Kennzeichen ME-RF 437 hatte einen Kilometerstand von rund 50.000 Kilometern. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte das Auto bislang nicht aufgefunden werden. Der Toyota Yaris sowie seine Kennzeichen wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei in Haan bittet um Hinweise: Wer hat den Diebstahl des Toyota beobachtet oder kann Angaben dazu machen, wo sich das Auto derzeit befinden. Die Wache in Haan ist jederzeit unter der Nummer 02129 9328-6480 erreichbar.

