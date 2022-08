Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht einen Exhibitionisten

Wesel (ots)

Ein Unbekannter hat sich einer 58-Jährigen in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann kam der Spaziergängerin am Samstag gegen 12.30 Uhr auf einem Waldweg im Aaper Busch in Höhe des Reiterplatzes Gut Aap entgegen. Er war unbekleidet und trug auch keine Schuhe. In der rechten Hand hielt er einen schwarzen Reiterhelm.

Die Polizei sucht den 30 bis 35 Jahre alten Exhibitionisten, der 180 bis 185 cm groß ist. Er ist muskulös, hat eine Glatze und einen Oberlippenbart. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Nord unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

