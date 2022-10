Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vorläufig festgenommen

Kehl (ots)

Zunächst Unbekannte machten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Gelände des Flugplatzes in der Willstätter Straße zu schaffen. Die ungebetenen Besucher brachen diverse Türen und Schränke auf und sorgten so für einen erheblichen Sachschaden. Darüber hinaus gelang es Ihnen, eine nicht zugelassene Mercedes A-Klasse zu entwenden. Nach dem Hinweis eines Zeugen konnten Beamte des Polizeireviers Kehl im Bereich des Bahnhofs zwei tatverdächtige Jugendliche vorläufige festnehmen. Inwieweit sie für das kriminelle Treiben infrage kommen, wird nun auch unter Hinzuziehung von Kriminaltechnikern geprüft. Das entwendete Fahrzeug konnte in der Folge durch Kollegen der Police Nationale in Straßburg sichergestellt werden. Da bei den Jugendlichen im Zuge der Festnahme auch noch Rauschgift beschlagnahmt werden konnte, sehen sie nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen. /ya

