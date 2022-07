Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Brand auf Grünstreifen - Zeugen gesucht

Nettetal-Schaag (ots)

Am Donnerstag, 21.07.2022, hat es gegen 10.50 Uhr einen Brand auf einem Grünstreifen in Nettetal-Schaag gegeben. Es brannten circa 75 Quadratmeter Grünstreifen am Waldrand der Boisheimer Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Auf Grund des vorigen Regens wird eine Selbstentzündung für unwahrscheinlich gehalten und von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise unter der 02162/377-0. /AM (640)

