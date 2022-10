PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verhinderung von Trunkenheitsfahrten +++ Unfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer +++ Diebstähle aus Garage, von Mountainbike und Kleinkrafträdern

Hofheim (ots)

1. Verhinderung von Trunkenheitsfahrten | Hofheim-Diedenbergen, Wildsachsener Straße | Samstag, 08.10.2022, 01:00 Uhr |

(ad) Durch das umsichtige Einschreiten einer Hofheimer Streifenbesatzung sind Samstagnacht in Hofheim-Diedenbergen zwei Trunkenheitsfahrten verhindert worden. Im Rahmen einer Veranstaltung fiel den beiden Hofheimer Polizisten auf, wie gleich zwei Personen jeweils eigene Fahrzeuge auf dem dazugehörigen Parkplatz besetzten und unter normalen Umständen in der Folge mutmaßlich losgefahren wären. Die Ordnungshüter stellten jedoch Alkoholgeruch in der Atemluft dieser Personen, einem 26-jährigen Mann und einer 22-jährigen Frau, fest und verhinderten anschließend gleich 2 Fahrten unter Alkoholeinfluss. Ein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt, für das andere Fahrzeug fand sich ein nüchterner Fahrer. Den beiden alkoholisierten Personen ist in jedem Fall ein Ermittlungsverfahren erspart geblieben.

2. Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer | Kelkheim, Frankfurter Straße | Freitag, 07.10.2022, 18:37 Uhr |

(ad) Bei der Ausfahrt aus einem Parkhaus ist ein Personenkraftwagen mit einem auf dem Gehweg sich fortbewegenden Fahrrad kollidiert; dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Eine 61-jährige Frau fuhr mit ihrem Kleinwagen von einem Parkhaus auf die Frankfurter Straße. Hierbei übersah sie einen 22-jährigen Mann, der mit seinem Fahrrad auf der Frankfurter Straße in Richtung Niederhofheim fuhr. Warum der Fahrradfahrer hierbei den Gehweg benutzte, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend geklärt. Bei der Kollision stürzte der Mann zu Boden, und verletzte sich leicht an der rechten Hand. Am Kleinwagen entstand Sachschaden von etwa 500 EUR. Unfallzeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Kelheim unter der Rufnummer 06195 67490 zu melden.

3. Diebstahl von Mountainbike | Hofheim-Marxheim, Keltenstraße | Donnerstag, 06.10.2022, 19:00 Uhr - Freitag, 07.10.2022, 07:00 Uhr |

(ad) Unbekannter Täter entwendete im Tatzeitraum in Hofheim ein Mountainbike, welches mit einem Schloss an einem Carport anbei eines Wohnhauses gesichert gewesen war. Beim Diebesgut handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube mit einem Wert von etwa 500 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

4. Diebstahl aus Garage von Mountainbike | Hofheim-Marxheim, Stettiner Weg | Donnerstag, 06.10.2022, 18:00 Uhr - Freitag, 07.10.2022, 13:30 Uhr |

Unbekannter Täter brach eine Zugangstür zur freistehenden Garage auf einem Privatgrundstück in Marxheim auf, entwendete hieraus im Tatzeitraum ein Fahrrad. Dabei handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Stevens mit einem Zeitwert von etwa 2.000 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

5. Diebstahl aus einer Garage | Hofheim-Wallau, Kiedricher Straße | Freitag, 07.10.2022, 15:15 Uhr - 21:00 Uhr | (ad) Aus einer mutmaßlich verschlossenen Garage sind am Freitag in der zweiten Tageshälfte in Wallau mehrere HiFi Gegenstände entwendet worden. Die Garage wurde hierbei auf unbekannte Weise gewaltlos geöffnet. Bei den entwendeten Elektrogeräten soll es sich um einem CD-Player, einem Mini-Disc Player, einem Verstärker und einem Doppelkassettendeck in einem geschätzten Zeitwert von insgesamt 200 EUR handeln. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit keine. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

6. Diebstahlserie von Kleinkrafträdern | Kriftel, Stadtgebiet | Tatzeitraum zwischen dem 06.10.2022, 10:00 Uhr und dem 08.10.2022, 13:00 Uhr |

(ad) Im Krifteler Stadtgebiet kam es zu insgesamt 6 Diebstählen von Kleinkrafträdern. Eine Tat blieb im Versuchsstadium, insgesamt 5 der motorisierten Roller konnten zeitnah in näherer Tatortumgebung wieder aufgefunden werden. Ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot wird derzeit noch vermisst. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2.000 EUR, der Zeitwert der sechs Fahrzeuge wurde auf 2.500 EUR geschätzt. Hinweise zum derzeit noch unbekannten Täter nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

