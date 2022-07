POL-OL: +++Raub auf Tankstelle - Tatverdächtiger erbeutet Bargeld+++

Oldenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu heute, um 03.05 Uhr, Geldautomaten einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Edewecht gesprengt. Durch die Sprengung wurde das Gebäude stark beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten sich die Täter mit einem hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die die ...

