Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten in Edewecht+++

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu heute, um 03.05 Uhr, Geldautomaten einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Edewecht gesprengt. Durch die Sprengung wurde das Gebäude stark beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten sich die Täter mit einem hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die die umliegenden Polizeidienststellen mit einbezogen wurden, führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Derzeit kommt es im Bereich der Bankfiliale zu Straßensperrungen. Durch die Polizei werden am Tatort Spuren gesichert. Angaben zur Schadenshöhe sowie weitere Erkenntnisse können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getätigt werden. Es wird nachberichtet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Edewecht gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0441/790-4115 zu melden

