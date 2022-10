Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Einbruch in Konditorei

Bild-Infos

Download

Gommersheim (ots)

Vermutlich seinem verbauten Bewegungsmelder ist es zu verdanken, dass einem 35-jährigen Inhaber einer Konditorei aus der Kirchstraße in Gommersheim am Abend des 29. Oktober kein größerer Schaden entstanden ist. Dieser schlug gegen 22:21 Uhr an und meldete dem Geschädigten ein unberechtigtes Betreten seiner Räumlichkeiten. Die unbekannte Täterschaft verließ die Konditorei ohne Diebesgut, sodass lediglich Sachschaden am aufgehebelten Fenster zu beklagen ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell