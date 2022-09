Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (85) bestohlen: Falsche Stadtwerker erbeuten Schmuck

Bochum (ots)

Zwei falsche Stadtwerker haben eine Seniorin (85, aus Bochum) bestohlen. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Unter einem Vorwand verschaffte sich zunächst ein falscher Stadtwerke-Mitarbeiter am Montag, 5. September, gegen 13.30 Uhr Zutritt zur Wohnung der Seniorin an der Emscherstraße in Bochum-Riemke. Während er die betagte Frau anwies, im Badezimmer das Wasser aufzudrehen, betrat eine zweite Person die Wohnung. Die beiden Männer flüchteten kurz darauf. Sie erbeuteten Schmuck.

So werden die Männer beschrieben:

1. Täter: 25-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, "stabile" Figur, dunkelblonde Haare, der Zeugenbeschreibung nach "westeuropäisches" Aussehen. Er trug dunkelgraue Kleidung, u. a. eine Weste.

2. Täter: 25-30 Jahre alt, 170-175 cm groß, "kräftige" Statur, kurze, dunkle Haare. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Zeugenhinweise.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell