Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit stehendem Streifenwagen

Bochum (ots)

Bei vollem Tempo ist ein E-Scooter-Fahrer (59, aus Bochum) am Montagabend, 5. September, mit einem stehenden Streifenwagen zusammengestoßen. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Der Unfall ereignete sich auf der Universitätsstraße in Bochum-Mitte. Gegen 18.40 Uhr bog der E-Scooter-Fahrer vom Hauptbahnhof aus in die Universitätsstraße ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in Höhe der Hausnummer 4 mit einem Streifenwagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem rechten Fahrstreifen stand.

Der 59-Jährige wurde leicht verletzt. Die Überprüfung ergab, dass er Alkohol getrunken hatte und unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er begab sich anschließend auf eigenen Wunsch selbstständig in ärztliche Behandlung.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell