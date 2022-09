Polizei Bochum

POL-BO: Drei Alleinunfälle in Bochum mit Pkw, Rad und Moped

Bochum (ots)

Zwischen Montag und Dienstag, 5. und 6. September, ist es zu drei Alleinunfällen in Bochum-Wattenscheid, -Ehrenfeld und -Engelsburg gekommen. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Zum ersten Unfall kam es am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 50-jähriger Herner mit seinem Pkw auf der Hansastraße in Bochum. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 50-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Auto, die Fahrt endete in einem Straßengraben. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Am Montagabend kam es dann gegen 23.20 Uhr zum zweiten Unfall: Ein 32-jähriger Bochumer rutschte mit seinem Rad auf der Königsallee auf Laub weg und stürzte. Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen.

Der dritte Unfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr auf der Essener Straße in Bochum. Bei dem Verunglückten handelt es sich um einen 42-jährigen Mopedfahrer aus Bochum, der am frühen Morgen aus nicht bekannten Gründen mit seinem Kleinkraftrad zu Fall kam und dabei verletzt wurde.

Rettungswagenbesatzungen brachten alle drei Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell