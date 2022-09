POL-BO: Lkw weicht aus, drei Menschen werden verletzt

Bochum (ots) - Am Freitag, 2. September, kam es in Bochum-Langendreer zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben noch unbekannte Täter am Freitagnachmittag mehrere Autos im Bereich der Kaltehardstraße in Bochum-Langendreer beschädigt. Die noch nicht ermittelten Täter ...

