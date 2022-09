Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer bei Alleinunfall in Bochum schwer verletzt

Bochum, Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Alleinunfall in Bochum-Langendreer am Sonntag, 4. September, ist ein 56-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 56-jährige Gelsenkirchener mit seinem Fahrrad gegen 12.45 Uhr auf der Oberstraße in Fahrtrichtung Unterstraße in Bochum-Langendreer unterwegs. An der Kreuzung Oberstraße/Hauptstraße/Unterstraße geriet der 56-jährige aus bislang ungeklärter Ursache in die Gleise der Straßenbahn, woraufhin er die Kontrolle über sein Rad verlor, stürzte und gegen einen am rechten Fahrbahnrand haltenden Linienbus prallte. Dabei verletzte sich der 56-Jährige schwer.

Der Schwerverletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell