POL-IZ: 220719.2 Itzehoe: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Itzehoe (ots)

Am Montag um 16:43 Uhr stand eine 69jährige Radfahrerin an der Kreuzung Kamper Weg/Sanddeich. Vermutlich versperrte ein Traktorgespann die Sicht auf die Fahrbahn. Als die Radfahrerin auf den Kamper Weg fuhr, kollidierte sie mit einer 26jährigen Opel-Fahrerin, welche auf dem Kamper Weg in Fahrtrichtung Kremperheide vorfahrtberechtigt unterwegs war. Die Radfahrerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Itzehoe.

