Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220718.7 Itzehoe: Hund ausgesetzt, Polizei sucht den Besitzer

Itzehoe (ots)

Am Freitag meldeten aufmerksame Bürger einen Hund, der von einer Frau in der Bahnhofstraße um 17 Uhr an einen Zaun gebunden und zurückgelassen wurde. Polizeibeamte kümmerten sich um das ängstliche Tier und brachten es zum Tierheim Itzehoe. Bei dem Hund handelt es sich um ein circa 7-8 jähriges Weibchen. Vermutlich hat die Hündin in der Vergangenheit Welpen ausgetragen, die Bauchdecke ist im unteren Bereich gedehnt und hängt herab. Sie ist kniehoch, hat schwarzes Fell und weiße Pfoten. Zeugen haben beobachtet, wie eine kräftige, circa 55jährige Frau mit kurzen, dunklen Haaren den Hund an den Zaun band und sich nach mehrmaligem Umsehen entfernte. Sie trug ein helles Oberteil mit kurzen Ärmeln und eine dunkle Hose. Sie war zwischen 1,60 und 1,65 m groß. Hinweise zu den Besitzern und der Frau, die den Hund aussetzte nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

