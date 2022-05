Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achsenbruch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Achsenbruch war die Folge eines Unfalls am Donnerstagmittag in Hermsdorf. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums fuhren ein Volvo und ein Dacia in entgegengesetzte Richtung. Der Dacia-Fahrer beabsichtigte dann nach links in die Zufahrt einer Waschanlage abzubiegen du übersah hierbei den entgegenkommenden Volvo. Folglich kollidieren die beiden Fahrzeuge, woraufhin der Dacia einen Achsenbruch erlitt und nicht mehr fahrbereit war. Auch der Volvo wurde in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

