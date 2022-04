LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Goldlauter-Heidersbach (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch unberechtigt Zutritt in eine Gaststätte in der Zellaer Straße in Goldlauter-Heidersbach. Die Täter zogen ohne Beute davon, hinterließen jedoch einen Sachschaden von ca. 50 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum angezeigten Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

