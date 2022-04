Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Gartenhütte - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Eine brennende Holzhütte in der Rimbachstraße in Suhl rief in der Nacht zu Donnerstag gegen 03:00 Uhr sowohl die Kameraden der Feuerwehr als auch de Polizei auf den Plan. Die 4x4 Meter große Hütte brannte komplett ab. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu den Eigentumsverhältnissen dauern an. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen der Polizei bis dato keine Informationen vor. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch bei der Suhler Polizei (03681 369-0).

