LPI-SHL: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Schmalkalden (ots) - Eine bislang unbekannte Dame entwendete Mittwochnachmittag Lebensmittel und Getränke aus einem Supermarkt in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden. Die Unbekannte betrat mit einer weiteren männlichen Person den Markt. Der Mann bezahlte eine Flasche Bier an der Kasse und wartete vor dem Laden auf seine Begleitung. Die Dame machte sich währenddessen die Taschen voll. Durch Bewegungen öffnete der Mann von außen die elektronischen Eingangstüren, ...

