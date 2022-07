POL-IZ: 220718.1 Horst: Lastwagen kippt alleinbeteiligt in Graben

Itzehoe (ots) - Am Freitag meldeten aufmerksame Bürger einen Hund, der von einer Frau in der Bahnhofstraße um 17 Uhr an einen Zaun gebunden und zurückgelassen wurde. Polizeibeamte kümmerten sich um das ängstliche Tier und brachten es zum Tierheim Itzehoe. Bei dem Hund handelt es sich um ein circa 7-8 jähriges Weibchen. Vermutlich hat die Hündin in der ...

