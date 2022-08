BPOL NRW: Bundespolizei stellt 7,55 Kilogramm Kokain auf der Bundesautobahn A 61 sicher

Büren - Göttingen (ots) - Die Bundespolizei rät dazu, vor einer Flugreise ein ausreichendes Zeitpolster einzuplanen. Insbesondere gilt das, wenn man gesucht wird. So geschehen am Montagabend (01. August) am Flughafen Paderborn-Lippstadt. Eine 27-jährige Kosovarin aus Göttingen hat sich zur Ausreisekontrolle der Bundespolizei für den Flug nach Pristina ...

mehr