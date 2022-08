Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Paderborn-Lippstadt

Büren - Göttingen (ots)

Die Bundespolizei rät dazu, vor einer Flugreise ein ausreichendes Zeitpolster einzuplanen. Insbesondere gilt das, wenn man gesucht wird. So geschehen am Montagabend (01. August) am Flughafen Paderborn-Lippstadt.

Eine 27-jährige Kosovarin aus Göttingen hat sich zur Ausreisekontrolle der Bundespolizei für den Flug nach Pristina vorgestellt. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Beamten zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Göttingen fest. Die Frau hatte zwei Strafbefehle des Amtsgerichts Göttingen über insgesamt 3000 Euro erhalten, weil sie in mindestens sieben Fällen als Halterin die Nutzung eines nicht versicherten Kraftfahrzeugs zugelassen hatte.

Da die Strafbefehle bisher nicht vollständig bezahlt waren, hatte die Staatsanwaltschaft Göttingen sie zur Festnahme ausgeschrieben. Sie wurde durch Bundespolizisten verhaftet. Die noch offene Summe von knapp 2400 Euro konnte sie vor Ort begleichen und so gerade noch rechtzeitig ihren Flug erreichen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell