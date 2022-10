Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kneipenschlägerei

Landau (ots)

Am Samstagabend kam es in einer Gaststätte in der Ostbahnstraße zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Barbesuchern. Letztlich verlagerte sich der Streit vor die Gaststätte. Hier kamen noch zwei weitere Personen hinzu, welche sich ebenfalls in das Streitgespräch einmischten. Schnell wurde aus den verbalen Streitigkeiten eine handfeste Auseinandersetzung der vier Beteiligten, bei der mindestens eine Person verletzt wurde. Die verletzte Person konnte durch die Polizei vor Ort angetroffen werden. Die anderen Beteiligten ergriffen vor dem Eintreffen der Beamten die Flucht. Zwei der drei Flüchtigen konnten jedoch in einer Nahbereichsfahndung angetroffen werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden alle Beteiligte auf freien Fuß entlassen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

