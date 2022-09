POL-NE: Nur wenige Minuten reichen aus: Diebe schlugen Autoscheibe ein - Räumen Sie ihr Auto aus, bevor es andere tun!

Neuss-Dormagen (ots) - Am Sonntag, 18.09.2022, 14:10 Uhr, kam es in Dormagen, Am Kappesberg, zu einem Raub auf die dortige Spielothek. Zur Tatzeit betrat ein männlicher Täter die Spielothek, bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer und forderte ihn auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Der Mitarbeiter kam dieser Forderung nach und händigte dem Täter eine silberfarbene Geldkassette mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter in ...

mehr