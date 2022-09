Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Neuss (ots)

Am Samstag, 17.09.2022, 20:30 Uhr, kam es in Neuss, Berghäuschensweg/Einmündung Meertal, zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Zur Unfallzeit befuhr ein 48-jähriger Neusser mit seinem PKW Toyota den Berghäuschensweg aus Richtung Alexianer Platz kommend in Richtung Gnadental. In Höhe der Hausnummer 59 beabsichtigte er nach links in eine dortige Hofeinfahrt abzubiegen. Hierbei übersah er einen 19-jährigen Neusser, welcher den Berghäuschensweg mit seinem Motorrad Aprilia in entgegen gesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Das Motorrad wurde durch den Zusammenprall gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW Mercedes-Benz geschleudert, wodurch auch an diesem PKW Schaden entstand. Durch den Zusammenprall wurde der 19-jährige schwer verletzt und mit einem RTW einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad wurde abgeschleppt, insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Berghäuschensweg für ca. 50 Minuten gesperrt. Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet. Kl.

