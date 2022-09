POL-IZ: 220906.6 Brunsbüttel: Verstoß gegen Marpol-Richtlinien

Büsum (ots) - Am Montagmittag hat ein Dieb in Büsum die Leichtsinnigkeit zweier Kundinnen in einem Laden genutzt und aus einem Rucksack ein Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 12.15 Uhr hielten sich zwei Frauen bei Aldi in der Heider Straße auf. Eine von ihnen deponierte ihren Ruck samt Geldbörse im Einkaufswagen. Nur für einen kurzen Moment ließen beide Kundinnen ihren Wagen aus den ...

mehr