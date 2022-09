Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220906.4 Heide: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Heide (ots)

Am Montagabend hat sich auf einem Parkplatz in Heide eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein radfahrendes Kind zog sich dabei leichte Verletzungen zu, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 18.00 Uhr war ein Mädchen auf einem Fahrrad auf dem Heider Marktplatz aus Richtung Kaufland kommend in Richtung Osten unterwegs. An der Kirche parkte ein Unbekannter unerwartet und schnell aus einer Parklücke aus, woraufhin die 9-Jährige eine rasche Lenkbewegung einleitete, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte das Kind und der Autofahrer setzte in seinem Fahrzeug seinen Weg in Richtung Kaufland fort. Das Mädchen verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Laut Angaben der Geschädigten handelte es sich bei dem Fahrzeug des Flüchtigen um einen hellgrünen Wagen, ähnlich einem VW-Bus. Wer Hinweise auf das Auto oder seinen Fahrer geben kann, sollte sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell