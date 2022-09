POL-IZ: 220906.1 Rethwisch: Fahrzeug nach Unfall im Graben aufgefunden

Aasbüttel (ots) - Am Sonntagmittag hat ein Autofahrer in Aasbüttel ein am Fahrbahnrand stehendes Motorrad übersehen und ist mit diesem kollidiert. Der Biker und seine Sozia erlitten bei der Kollision Verletzungen, die Frau schwere, der Fahrer leichte. Kurz nach 12.00 Uhr war ein 66-Jähriger in einem Peugeot auf der Dorfstraße aus Richtung Warringholz kommend unterwegs. Er beabsichtigte, nach links in den Siezbüteler ...

mehr