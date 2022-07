POL-PPWP: Erpressungsversuch macht stutzig

Kaiserslautern (ots) - Eine ärgerliche Überraschung hat eine Frau aus dem Stadtgebiet in der Friedenstraße erlebt. Die 71-Jährige hatte ihr Auto am Dienstagabend in Höhe des Hauses Nummer 114 abgestellt - und als sie am Mittwochmorgen wieder zu dem Opel Agila kam, entdeckte sie eine Beschädigung in Form einer Delle. Eine Anwohnerin berichtete ihr, dass sie in der Nacht durch Lärm auf der Straße wach geworden sei. ...

